Oltre 4,75 milioni di rifugiati ucraini si sono già registrati per ‘Protezione temporanea‘ o per programmi simili in Europa. Lo rivela l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), come riporta Ukrinform. Nell’Unione Europea il maggior numero di rifugiati si è registrato in Polonia, Germania e Repubblica Ceca

