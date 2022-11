Difese aeree russe in funzione ad Armyansk in Crimea

I russi “hanno lanciato un razzo contro la periferia di Zaporizhzhia per la seconda volta in un giorno. Le circostanze sono in via di chiarimento”. Lo scrive su Telegram il capo dell’amministrazione regionale subordinata alle autorità ucraine Oleksandr Starukh. La città ha già attivato un allarme antiaereo.

“Cari residenti della città di Armyansk, per favore, mantenete la calma. Il sistema di difesa aerea funziona”. È quanto scrive su Telegram Vasily Telizhenko, capo dell’amministrazione comunale della città della Crimea settentrionale senza fornire ulteriori dettagli.

Raid russi su Kherson

È salito a 11 morti e 46 feriti il bilancio dei raid russi su Kherson. Lo rende noto il capo dell’ufficio di presidenza ucraino, Kyrylo Tymoschenko, su Telegram. “Quasi ogni ora ricevo rapporti sui raid degli occupanti a Kherson e in altre comunità della regione. Tale terrore è iniziato immediatamente dopo che l’esercito russo è stato costretto a fuggire dalla regione di Kherson. Questa è la vendetta di chi ha perso” ha aggiunto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso al Paese.

Dopo le “aggressioni armate” russe nella giornata di ieri la regione di Donetsk conta 3 feriti, si registra 1 ferito nella regione di Zaporizhzhia e 2 persone sono state ferite da una mina nella regione di Kharkiv.

