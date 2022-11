Ira di Mosca per l'immagine postata su Twitter da Sergiy Kyslytsya

Il Rappresentante permanente dell’Ucraina alle Nazioni Unite, Sergiy Kyslytsya, ha postato una foto su Twitter in cui fa il dito medio mentre indossa una maglietta con la scritta ‘Fuck you Putin’. A corredo della foto il testo: “Ascoltare l’inviato di Putler (appellativo che fonde il nome di Putin e Hitler ndr) al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, come oggi, è uno dei miei compiti più terribili. Anche sapendo che il suo posto all’inferno è eterno, l’attacco terroristico di Putler all’Ucraina di oggi non mi lascia alcuna opzione diplomatica. All’inferno ci sarà ‘pianto e stridore di denti’, ma nessun pentimento”. In collegamento col palazzo delle Nazioni Unite Zelensky ha accusato Mosca di crimini contro l’umanità per i continui attacchi che stanno lasciando al freddo e al buio l’Ucraina.

Immediata la risposta di Mosca con le parole di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, su Telegram: “Tutto ciò che rimane è il regime di Kiev, i cui tratti distintivi sono da tempo la venalità, la malizia, l’immoralità, la demenza e la rabbia. Toccano il fondo, alzando con orgoglio il dito medio, che è diventato il loro simbolo vergognoso“.

Listening putler’s envoy in UNSC, like today, is one of my most dreadful duties. Even knowing that his place in hell is eternal, today’s terrorist attack of putler on Ukraine leaves me no diplomatic options. There will be “weeping and gnashing of teeth” in hell but no repentance. https://t.co/KNdE1NwCXV pic.twitter.com/R8Sa1StyTd

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 23, 2022