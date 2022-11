L'abete, alto 28 metri e vecchio di 130 anni, è stato illuminato esclusivamente con 1650 luci a led

(LaPresse) Visitatori da tutto il mondo hanno affollato il famoso mercatino di Natale di Vienna, inaugurato sabato 19 novembre. L’evento è tornato senza alcuna restrizione dopo due anni di pandemia. Per questa edizione il mercatino punta a essere più adatto alle famiglie e più sostenibile. L’abete, alto 28 metri e vecchio di 130 anni, è stato illuminato esclusivamente con 1650 luci a led. Il numero di bancarelle è stato ridotto da 154 a 100 per fare spazio ad altre attrazioni come una giostra a due piani.

