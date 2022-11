Polizia in tenuta antisommossa, barricate per bloccare le strade intorno al Palazzo del Governo

(LaPresse) – Centinaia di persone sono scese nelle strade della capitale del Perù, Lima, per protestare contro il governo del presidente Pedro Castillo. La polizia in tenuta antisommossa ha eretto barricate per bloccare le strade intorno al Palazzo del Governo per impedire l’avanzata dei manifestanti. Quando i manifestanti hanno tentato di rimuoverle, sono stati oggetto di lancio di gas lacrimogeni.

