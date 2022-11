A Lima scontri tra i manifestanti e la polizia

Nuove proteste in Perù contro il presidente Pedro Castillo. A Lima migliaia di persone stavano marciando per le strade quando sono state bloccate dalla polizia a cavallo che cercava di impedire alla colonna di raggiungere il palazzo del governo. I manifestanti hanno risposto con violenza contro gli agenti, che hanno sparato gas lacrimogeni per disperdere i più violenti. In mattinata il presidente Castillo è intervenuto dal palazzo del governo, denunciando di essere stato vittima di “false accuse e calunnie inimmaginabili“. Lo scorso ottobre il procuratore generale ha presentato una denuncia costituzionale contro Castillo davanti al Parlamento. È la prima volta che l’ufficio del pubblico ministero del Paese presenta una denuncia contro un presidente in carica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata