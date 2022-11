Il presidente ucraino lo ha detto in un messaggio che è stato ascoltato all'annuale Forum internazionale sulla sicurezza di Halifax

(LaPresse) Volodymyr Zelensky avverte che la fine del conflitto con Mosca “non garantisce la pace”. “La Russia sta cercando una breve tregua per recuperare le forze. Qualcuno potrebbe parlare di fine della guerra, ma una tregua simile non farà altro che peggiorare la situazione”, dice il presidente ucraino in un messaggio che è stato ascoltato all’annuale Forum internazionale sulla sicurezza di Halifax. “Qualsiasi idea peggiorativa delle nostre concessioni di terra o della nostra sovranità non può essere chiamata pace. I compromessi immorali porteranno a nuovo sangue. Una pace reale, duratura e onesta può essere il risultato solo della completa demolizione dell’aggressione russa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata