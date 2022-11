Il presidente francese a Bangkok

Il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto appello ai leader dei Paesi dell’Asia Pacifica per “unirsi al crescente consenso” contro la guerra in Ucraina. Il capo dell’Eliseo, invitato a partecipare al vertice Apec dal Paese ospitante, la Tailandia, ha affermato che l’attrito tra le maggiori economie spinge i Paesi a schierarsi. “Non c’è stabilità o pace se non quella basata sull’ordine internazionale – ha detto Macron – la guerra in Ucraina è anche affare vostro“.

