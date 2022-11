Il presidente francese è stato accolto dal primo ministro Prayuth Chan-ocha

(Lapresse) Emmanuel Macron ha incontrato a Bangkok il primo ministro thailandese Prayuth Chan-ocha in vista del 29° Forum di cooperazione economica Asia-Pacifico. Il presidente francese e il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman si uniranno ai leader del club economico di 21 nazioni come ospiti speciali. La Thailandia, che quest’anno ospita l’incontro annuale, ha dichiarato che i colloqui si concentreranno sulle pratiche commerciali responsabili, con l’obiettivo di raggiungere un accordo su questioni come la mitigazione dei cambiamenti climatici, il commercio e gli investimenti sostenibili.

