Non è chiaro se l'arma provenga da Mosca o Kiev. Zelensky: "Escalation molto significativa della guerra"

(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha convocato una riunione di emergenza con i leader del G7 e della Nato, dopo che la Polonia ha dichiarato che un missile ha ucciso due persone nella parte orientale del Paese. I leader di trovano in Indonesia, a Bali, in occasione del G20. Il presidente ucraino Volodymr Zelensky ha definito l’attacco “un’escalation molto significativa” della guerra. Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha dichiarato che il governo sta indagando e aumentando la propria preparazione militare. Non è chiaro se si tratti di un missile russo o di missile antiaereo ucraino. Nel frattempo, il Segretario Generale della Nato Jens Stoltenberg ha convocato una riunione d’emergenza degli inviati dell’Alleanza per discutere gli eventi vicino al confine ucraino in Polonia.

