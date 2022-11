Il presidente Joe Biden conferma indagini per ricostruire quanto accaduto

Gli Stati Uniti indagano sulla caduta di missili in Polonia, al confine ucraino, cercando di ricostruire l’accaduto. Il presidente Joe Biden a Bali ha convocato – a margine del G20 – un vertice di emergenza tra G7 e Nato. Gli Alleati “determineranno cosa fare”, ha detto, aggiungendo che “è improbabile” che il missile sia stato lanciato dal territorio russo.

L’impegno degli Stati Uniti verso la Nato è “ferreo”, ha confermato Biden nella telefonata col presidente polacco Andrzej Duda nella quale i due leader hanno discusso della situazione nella parte orientale della Polonia. Biden ha poi espresso le sue condoglianze per la vita di perdite umane, mentre Duda ha descritto le “valutazioni in corso” riguardo all'”esplosione” avvenuta nei pressi del confine con l’Ucraina. Il presidente Biden, riferisce la Casa Bianca, ha offerto il “pieno sostegno” degli Stati Uniti alla Polonia e assistenza per l’indagine in corso. I due leader e i loro rispettivi team rimarranno in “stretto contatto” per “determinare i passi appropriati da compiere, mentre l’indagine prosegue”.

