Per il presidente ucraino serve "una risposta rapida"

Il presidente ucraino Zelensky torna a commentare i missili caduti in Polonia: “Missili russi hanno colpito ieri il territorio della vicina Polonia. Dovrebbe esserci una risposta rapida. Questo attacco missilistico è il vero messaggio della Russia al G20. Quindi, quando dico G19, non mi sbaglio. Perché la Russia è un terrorista e noi ci proteggiamo. Questa è la realtà”, ha detto intervenendo da remoto al G20 a Bali al panel ‘Digital Transformation’. “Ieri al summit tutti hanno parlato di come porre fine alla guerra russa. Il rappresentante russo ha persino fatto qualche commento… E poi quasi 100 missili russi hanno colpito l’Ucraina, hanno bruciato edifici residenziali, distrutto di nuovo centrali elettriche. Centinaia di città sono rimaste senza elettricità, acqua e riscaldamento. Il traffico Internet è diminuito di due terzi – immaginate la portata. Purtroppo, ci sono vittime umane, e non solo in Ucraina”, ha esordito Zelensky nel suo discorso, aggiungendo che “ciò di cui tutti abbiamo bisogno è mettere da parte le dispute e sviluppare sforzi collettivi per la pace globale”. “Il G19 può avere molto successo in questo senso”, ha aggiunto Zelensky, continuando a riferirsi al G20 come G19, escludendo la Russia.

