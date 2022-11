Nella notte vertice di emergenza G7-Nato. Secondo Biden "è improbabile" che sia stato lanciato dal territorio russo. Fonti Usa riferiscono che l'ordigno sarebbe stato lanciato dalle forze di Kiev contro un missile russo

Dopo la caduta di alcuni missili nel villaggio di Przewodov, a pochi chilometri dal confine ucraino in Polonia – Paese membro della Nato – che ha provocato due morti, si è tenuto nella notte un vertice di emergenza dei leader del G7 e della Nato al G20 di Bali convocato dal presidente Usa Joe Biden. Questa mattina, invece, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg presiederà a Bruxelles un’altra riunione d’urgenza degli ambasciatori della Nato.

“Abbiamo discusso dell’esplosione avvenuta nella parte orientale della Polonia vicino al confine con l’Ucraina. Offriamo il nostro pieno supporto e assistenza per le indagini in corso della Polonia”, si legge nella dichiarazione congiunta dei leader di Canada, Unione Europea, Francia, Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti che si sono incontrati a margine del vertice del G20. I leader convengono sulla necessità di “rimanere in stretto contatto per determinare i passaggi successivi appropriati man mano che le indagini procedono” e riaffermano “il nostro fermo sostegno all’Ucraina e al popolo ucraino di fronte all’aggressione russa in corso, nonché la nostra continua disponibilità a ritenere la Russia responsabile dei suoi sfacciati attacchi alle comunità ucraine, anche se il G20 si riunisce per affrontare gli impatti più ampi della guerra. Esprimiamo tutti le nostre condoglianze alle famiglie delle vittime in Polonia e Ucraina“.

Usa: “Missile Polonia potrrebbe essere ucraino”

Secondo fonti Usa e in base a valutazioni preliminari risulta che il missile che ha colpito la Polonia è stato lanciato dalle forze ucraine contro un missile russo in arrivo nell’ambito del lancio di colpi russi di martedì contro le infrastrutture elettriche ucraine. È quanto riferiscono tre funzionari Usa coperti dall’anonimato. Questa valutazione e le dichiarazioni del presidente Usa Joe Biden, che parlando al vertice del G20 in Indonesia ha dichiarato che è “improbabile” che il missile che ha colpito la Polonia sia stato lanciato dal territorio russo, contraddicono le informazioni fornite in un primo tempo martedì da un alto funzionario dell’intelligence statunitense, che aveva parlato ad AP di missili russi.

La Polonia, ieri notte, aveva confermato che il missile caduto era “di fabbricazione russa”

Biden: “Improbabile missile arrivi da Russia”

Secondo il presidente degli Stati Uniti Joe Biden “è improbabile” che il missile che ha colpito la Polonia sia stato lanciato dal territorio russo. Parlando dopo il vertice di mergenza dei leader G7 e Nato presenti a Bali per il G20, il presidente degli Stati Uniti ha detto che “ci sono informazioni preliminari che contestano” il fatto che il missile cha ha colpito la polonia, uccidendo due persone, sia stati sparato dal territorio russo. “E’ improbabile dalla traiettoria che sia stato sparato dalla Russia, ma vedermo”, ha detto Biden. Quanto alla possibilità che la Polonia invochi gli articoli 4 o 5 del Trattato Nordatlantico, il presidente Biden ha risposto che ci sarà un vertice degli ambasciatori della Nato. Biden ha definoto “totalmente incosciente” il comportamento della Russia che, nel momento in cui i leader del G20 chiedono una de-escalation del conflitto, lancia “salve e salve di missili nell’Ucraina occidentale”.

Cnn: “Nato ha tracciato missile caduto in Polonia”

Un aereo della Nato che volava sopra lo spazio aereo polacco ha tracciato il missile caduto in Polonia. Lo riferisce la Cnn citando un funzionario della Nato. “Le informazioni con le tracce radar (del missile ndr.) è stata fornita alla Nato e alla Polonia“, ha aggiunto il funzionario militare dell’Alleanza. La Cnn sottolinea che dall’inizio dell’invasione russa gli aerei della Nato effettuano una regolare sorveglianza intorno all’Ucraina e che l’aereo che volava sopra la Polonia martedì stava monitorando gli eventi in Ucraina. La fonte Nato citata dall’emittente non ha precisato chi abbia lanciato il missile tracciato, né da dove sia stato lanciato.

Guterres: “Serve indagine approfondita”

Il segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres, “è molto preoccupato per le notizie di un missile esploso in territorio polacco”. Lo riferisce in una nota il vice portavoce del segretario generale, Farhan Haq. Guterres reputa “assolutamente necessario evitare un’escalation della guerra in Ucraina”, “invia le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e auspica che venga condotta un’indagine approfondita”.

