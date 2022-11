La capitale è di nuovo sotto attacco. Missili anche sul resto del Paese

Bombe russe su Kiev. Il sindaco, Vitali Klitschko, ha riferito che alcuni missili russi hanno colpito la capitale ucraina. “Attacco alla capitale”, scrive Klitschko su Telegram, “secondo le prime informazioni, sono stati colpiti due edifici residenziali nel distretto di Pechersk. Diversi missili sono stati abbattuti dalla difesa aerea di Kiev. Medici e soccorritori sono sul posto”. Poco dopo lo stesso primo cittadino, citato dal Kyev Indipendent, avrebbe spiegato che gli edifici colpiti sono tre. Nessuna informazione sulle vittime è stata ancora condivisa. Sul posto stanno lavorando i primi soccorritori. Tutti e tre gli edifici si trovano nel distretto di Pechersk, lo stesso in cui si trovano l’ufficio del presidente e la maggior parte degli edifici governativi.

Parole a cui fanno eco quelle del capo dell’ufficio del presidente ucraino, Andriy Yermak. “La Russia risponde al potente discorso di Zelensky al G20 con un nuovo attacco missilistico. Qualcuno pensa seriamente che il Cremlino voglia davvero la pace? Vuole obbedienza. Ma alla fine i terroristi perdono sempre”, ha scritto su Twitter Yermak.

Russia responds to @ZelenskyyUa‘s powerful speech at #G20 with a new missile attack. Does anyone seriously think that the Kremlin really wants peace? It wants obedience. But at the end of the day, terrorists always lose.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 15, 2022