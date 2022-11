Il ministro degli Esteri russo definisce irrealistiche le condizioni per la pace poste da Kiev

Il ministro degli esteri russo, Sergej Lavrov, ha affermato che l’Occidente sta cercando di politicizzare la dichiarazione finale del G20 di Bali.

“I nostri colleghi occidentali hanno cercato in tutti i modi di rendere questa dichiarazione politicizzata e hanno cercato di far passare una formulazione che implicherebbe la condanna delle azioni della Federazione Russa a nome dell’intero G20, compresi noi stessi”, ha detto Lavrov ai giornalisti, dopo il suo intervento al vertice in Indonesia.

Il capo degli Esteri russo ha poi ricordato che “tutti i problemi sono da parte ucraina, che rifiuta categoricamente qualsiasi negoziato e propone condizioni ovviamente irrealistiche e inadeguate in questa situazione“. Durante il videocollegamento col G20 il presidente Zelensky ha proposto dieci punti per la pace.

La Russia raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina, continuando l’operazione militare speciale, perché Kiev rifiuta i negoziati. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, come riporta la Tass. “Affermiamo soprattutto che la posizione, sia de facto che de jure, dell’Ucraina, che è stata ripetutamente delineata dal presidente Zelensky, dimostra che l’Ucraina non può e non vuole negoziare“, ha dichiarato Peskov ai giornalisti, “di conseguenza, gli obiettivi della Federazione Russa saranno perseguiti attraverso al continuazione dell’operzione militare speciale”.

“Ricordo al signor Lavrov che è la Russia ad aver invaso l’Ucraina. È la Russia che bombarda le nostre città. È la Russia a commettere un genocidio distruggendo le infrastrutture energetiche. Ma è l”Ucraina che sta trascinando il conflitto’?. La guerra continua ancora solo a causa della manipolazione pubblica di Lavrov e della riluttanza a fermare gli omicidi”. Lo ha scritto su Twitter il consigliere presidenziale ucraino, Mikhailo Podlyak.

Reminding to Mr.Lavrov: RF is the one who invaded 🇺🇦. RF shells our cities. RF commits genocide destroying energy infrastructure. But “Ukraine is dragging out the conflict”? War still continues only because of Lavrov’s public manipulation and unwillingness to stop murdering.

