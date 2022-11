Il presidente ucraino è intervenuto al summit di Bali lanciando 10 proposte per la pace

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, è intervenuto in videocollegamento con il G20 a Bali. Durante il suo discorso, il leader di Kiev ha ringraziato il “G19” escludendo la Russia dal summit aggiungendo che “Non ci sono scuse per alcun ricatto nucleare”.

“Sono convinto che ora sia il momento in cui la guerra della Russia deve e può essere fermata” sottolinea Zelensky prima di lanciare la formula ucraina per la pace. “Pace per l’Ucraina, l’Europa e il mondo. E c’è una serie di soluzioni che possono essere implementate per garantirla davvero. Dopo aver partecipato al vertice del G20, ho presentato proposte per tali soluzioni, specifiche ed oneste. L’Ucraina offre ai principali stati del mondo di essere co-creatori di pace insieme a noi”.

Il presidente ucraino ha elencato 10 “proposte”: “1. sicurezza dalle radiazioni e dal nucleare; 2. sicurezza alimentare; 3. sicurezza energetica; 4. rilascio di tutti i prigionieri e deportati; 5. attuazione della Carta delle Nazioni Unite e ripristino dell’integrità territoriale dell’Ucraina e dell’ordine mondiale; 6. ritiro delle truppe russe e cessazione delle ostilità; 7. ritorno della giustizia; 8. contrasto all’ecocidio. 9. prevenire l’escalation; 10. fissare la fine della guerra”.

“Faremo di tutto per ripristinare condizioni di vita normali per la nostra gente sia nella regione di Kherson che nella regione di Mykolaiv” ha poi aggiunto Zelensky. “È ovvio a tutti cos’è l’Ucraina, qual è la presenza della nostra bandiera. Quando c’è una bandiera ucraina, c’è civiltà, c’è libertà. C’è la previdenza sociale. Ci sono le infrastrutture. C’è sicurezza. C’è qualcuno che si prende cura delle persone”.

La bandiera russa significa “completa devastazione. Non c’è elettricità, nessuna comunicazione, niente internet, niente televisione. Gli occupanti hanno distrutto tutto, apposta. Questa è la loro operazione speciale. Prima dell’inverno, gli occupanti russi hanno distrutto tutte le infrastrutture cruciali per il popolo”, ha concluso il presidente ucraino. “Tutte le strutture importanti della città e della regione sono state minate”.

