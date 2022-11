Secondo le autorità indonesiane il ministro degli Esteri russo è stato ricoverato per un problema cardiaco. Per il Cremlino si tratta di "fake news"

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov è stato ricoverato in ospedale a causa di un problema di salute dopo il suo arrivo per il vertice del Gruppo del G20 a Bali, in Indomnesia. Lo hanno riferito le autorità indonesiane.

Tre persone, funzionari del governo e medici indonesiani, che hanno rifiutato di essere identificate in quanto non autorizzate a discutere la questione pubblicamente, hanno detto all’Associated Press che Lavrov si trova ricoverato per un problema cardiaco. L’ambasciata russa a Bali per ora non ha rilaciato commenti.

Il capo della diplomazia russa era parso in buone condizioni al suo arrivo a in Indonesia, accolto con danze tradizionali e tamburi.

La smentita

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha smentito le notizie sul suo ricovero in ospedale a Bali prima del vertice del G20. Il video con l’indirizzo del ministro è stato postato su Telegram dalla portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova. “Ormai da dieci anni si dice che il nostro presidente sia malato. Questo è, in generale, un gioco che non è nuovo in politica”, ha rimarcato. Lavrov ha consigliato ai giornalisti occidentali che hanno pubblicato “una fake news” sul suo ricovero in ospedale di essere più onesti e di scrivere più spesso la verità. Ha anche osservato che i rappresentanti della stampa degli Stati Uniti ed europei trasmettono solo un punto di vista, ignorando la posizione russa.

Maria #Zakharova published a video with #Lavrov to prove that he is well. pic.twitter.com/PfKHMvxM8j — NEXTA (@nexta_tv) November 14, 2022

