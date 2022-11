Per Soylu un messaggio di cordoglio dalla Casa Bianca è simile a un "assassino che si è presentato per primo sulla scena del crimine"

La Turchia accusa gli Stati Uniti di sostenere i gruppi curdi siriani. “A coloro che ci hanno fatto passare questo dolore sarà inflitto molto più dolore”, ha detto il ministro dell’Interno turco, Suleyman Soylu, dopo l’attentato a Istanbul costato la vita a sei persone, per il quale accusa il PKK.

Soylu ha anche incolpato gli Stati Uniti, dicendo che un messaggio di cordoglio dalla Casa Bianca è simile a un “assassino che si è presentato per primo sulla scena del crimine“. Soylu ha detto che delle 81 persone ricoverate in ospedale, 50 sono state dimesse. Cinque dei feriti stanno ricevendo cure di emergenza e due di loro sono in pericolo di vita, ha aggiunto il ministro dell’Interno.

