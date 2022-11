Il capo della Farnesina: "Contattiamo gli italiani in Turchia"

Anche l’Italia in apprensione per quanto accaduto a Istanbul. “Immagini terribili da Istanbul. L’Italia esprime vicinanza al Governo e al popolo turco e il proprio sentito cordoglio per le vittime innocenti. La nostra unità di crisi sta monitorando la situazione e contattando i nostri connazionali”. Lo scrive su twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

