L'attrice e attivista racconta del lavoro negli Usa della no profit Georgia Campaign for Adolescent Power & Potential

Jane Fonda mette in guardia: in un mondo “post-Roe” è sempre più importante “aiutare i giovani” a comprendere temi come il rispetto del/della partner, la gravidanza e l’aborto. Il riferimento dell’attrice e attivista è a quanto sta accadendo negli Stati Uniti dopo la ‘caduta’ della sentenza storica Roe vs Wade sul tema dell’aborto. “Dobbiamo aiutare i nostri ragazzi a capire che non devono mettere incinta una ragazza per essere uomini. Essere un vero uomo significa prendersi cura di sé, rispettare il proprio corpo e quello della propria partner” spiega Fonda, dicendo che il tema va affrontato sia con le ragazze che con i ragazzi. Fonda ha fondato la no profit Georgia Campaign for Adolescent Power & Potential, che si occupa di sensibilizzare e aiutare i giovani in questo ambito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata