Manifestazione a Roma dell'associazione 'Non una di meno'

Torna in piazza “Non una di meno” per “difendere la legge 194 sull’aborto”, minacciata, secondo loro “da un governo di destra che vuole rimettere in discussione un principio ormai consolidato”. In tante e tanti hanno risposto all’appello, a piazza dell’Esquilino a Roma, ragazze e ragazzi, giovani e meno giovani: “C’è una donna al governo per la prima volta nella nostra storia – dice una manifestante – ma non ci rappresenta”. “In campagna elettorale – ha aggiunto – ha parlato di difendere la legge 194 ma il vero intento è quello di potenziare il diritto dei medici all’obiezione, un “diritto” regressivo che mina gli intenti della legge e che già oggi rende in tante regioni di questo paese praticamente impossibile abortire”.

