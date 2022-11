Il presidente ucraino ha parlato a con Ursula von der Leyen: "Ue conferma sostegno finanziario per 2023"

(LaPresse) A Kiev e in sei regioni ucraine più di 4,5 milioni di cittadini sono senza elettricità. Una situazione difficile di cui Volodymyr Zelensky ha parlato con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. I due si sono sentiti domenica 7 novembre per un colloquio telefonico e hanno discusso anche del sostegno di Teheran a Mosca e del piano di aiuti dell’Europa che verrà prolungato anche per il 2023. “L’Ue ha confermato il sostegno macrofinanziario all’Ucraina, fino alla fine di quest’anno e per l’anno prossimo. Abbiamo anche parlato di assistenza per il ripristino del nostro settore energetico e delle infrastrutture energetiche”, spiega il presidente ucraino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata