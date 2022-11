Il presidente cinese: "Situazione internazionale mutevole. Dobbiamo restare uniti in tempi di cambiamento"

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è in visita ufficiale a Pechino. Viaggio che riflette l’importanza dei legami commerciali della Germania con la Cina, seconda economia mondiale e con il presidente e neo rieletto capo del Partito Comunista Xi Jinping che ha accolto Scholz nella Grande Sala del Popolo, nel cuore di Pechino. “Finché i principi del rispetto reciproco, la ricerca di un terreno comune riservando le differenze, gli scambi e l’apprendimento e la cooperazione vantaggiosa per tutti sono mantenuti, la direzione generale delle relazioni bilaterali non sarà deviata e il ritmo del progresso sarà stabile“, ha detto Xi come riportato dall’emittente statale CCTV. “Attualmente, la situazione internazionale è complessa e mutevole. Potenze influenti, Cina e Germania dovrebbero lavorare insieme in tempi di cambiamento e caos per dare più contributi alla pace e allo sviluppo nel mondo”, ha aggiunto il presidente cinese.

“No a scontro fra blocchi e ideologie”

“La fiducia politica reciproca deve essere salvaguardata da entrambe le parti. La Cina e la Germania dovrebbero prendersi cura dei reciproci interessi fondamentali, insistere sul dialogo e sul negoziato e rifiutare congiuntamente lo scontro fra blocchi e le interferenze guidate dall’ideologia”, ha detto Xi rivolgendosi al cancelliere tedesco.

“Legami non siano controllati da terzi”

“La Cina ha sempre considerato l’Europa come un partner strategico completo, ha sempre sostenuto l’autonomia strategica dell’Ue, auspicato un’Europa stabile e prospera e insistito sul fatto che le relazioni Cina-Europa non vengano prese di mira, soggiogate o controllate da terzi. Le due parti dovrebbero continuare a rendere più grande la torta degli interessi comuni, esplorando il potenziale di cooperazione nei settori tradizionali e attivando al contempo partenariati nei settori di nuove energie, intelligenza artificiale, digitalizzazione e in altri nuovi ambiti”, ha aggiunto Xi.

