Il messaggio del presidente cinese alla cena di gala del Comitato nazionale per le relazioni tra Washington e Pechino: "Più stabilità e sviluppo nel mondo"

Xi Jinping tende la mano agli Stati Uniti. Il presidente cinese ha sottolineato che la cooperazione tra Pechino e Washington aiuterà ad aumentare la stabilità e nel mondo e a promuovere la pace e lo sviluppo mondiale. Lo riporta Global Times. “La Cina è disposta a collaborare con gli Stati Uniti per rispettarsi a vicenda, coesistere pacificamente e ottenere una cooperazione vantaggiosa per tutti e trovare il modo giusto per entrambi i paesi di andare d’accordo nella nuova era, il che non solo andrà a beneficio di entrambi i paesi, ma anche del mondo”, ha detto Xi nel suo messaggio alla cena di gala annuale del Comitato nazionale per le relazioni Usa-Cina.

