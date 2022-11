In condizioni gravi un altro studente. Polizia isola la zona

Sparatoria davanti a una scuola a Toronto, in Canada. La polizia ha isolato la zona: almeno uno studente è morto, mentre un altro ragazzo è in gravi condizioni in ospedale. Entrambi sono stati colpiti all’esterno della Woburn Collegiate di Scarborough da un uomo che ha fatto fuoco sulla folla. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata