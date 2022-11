A fare fuoco sarbbe stato un uomo, la polizia ha isolato la zona

Uno studente è morto e un altro ragazzo è in gravi condizioni in ospedale: entrambi sono stati colpiti all’esterno della loro scuola, la Woburn Collegiate di Scarborough, a Toronto, in Canada, da un uomo che ha fatto fuoco sulla folla.

La polizia, secondo quanto riportato da media canadesi, ha isolato la scuola, ma il sospetto potrebbe essere fuggito dalla scena del delitto.

