Il presidente turco ha detto che si continuano a prendere le iniziative necessarie con tutte le parti per risolvere i problemi

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è detto “fiducioso” dopo una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin dove si è discusso anche dell’accordo per l’esportazione del grano dai porti ucraini, attualmente sospeso da Mosca dopo l’attacco alle navi della Marina russa a Sebastopoli. Come riportano i media turchi, che citano la dichiarazione rilasciata dalla Direzione delle Comunicazioni della presidenza turca, durante l’incontro sono state discusse questioni regionali, in particolare gli ultimi sviluppi della guerra Russia-Ucraina.

Durante l’incontro, il presidente Erdogan ha dichiarato che si continuano a prendere le iniziative necessarie con tutte le parti per risolvere i problemi relativi all’attuazione dell’accordo di Istanbul sulle spedizioni di grano. Esprimendo di essere fiducioso che si stabilirà una cooperazione orientata alla soluzione su questo problema, come in molti altri problemi, Erdogan ha sottolineato che se si risolve la crisi del grano con un approccio costruttivo, questa incoraggerà anche i passi da compiere lungo la strada per tornare alle trattative sulla guerra in Ucraina.

