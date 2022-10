Così il presidente turco affermando: "Abbiamo assicurato la relativa riduzione della crisi alimentare"

La Turchia “continuerà i suoi sforzi” per il mantenimento dell’accordo sul grano. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Il leader di Ankara ha messo in luce come la Turchia “mettendo 9,3 milioni di tonnellate di grano ucraino al servizio del mondo, abbiamo assicurato la relativa riduzione della crisi alimentare”.

