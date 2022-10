Il presidente Usa: "Quando è troppo è troppo"

(LaPresse) Joe Biden, durante il convegno dei democratici a Filadelfia, manda un messaggio a Nancy e Paul Pelosi. Quest’ultimo è stato aggredito e preso a martellate nella sua abitazione di San Francisco. “È spregevole. Non c’è posto in America per questo. C’è troppa violenza, troppa violenza politica, troppo odio”, dice il presidente Usa. “Opponetevi alla violenza contro la nostra politica, indipendemente dalle vostre preferenze”.

