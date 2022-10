Secondo lo stato maggiore delle forze armate, dopo l'attacco incolperebbero l'Ucraina

La Russia potrebbe sferrare un attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia tale da farla esplodere per poi incolpare l’Ucraina. Lo riferisce lo stato maggiore delle forze armate ucraine, come riporta Ukrainska Pravda. Il generale di brigata Alexei Gromov ha spiegato in un briefing che i russi potrebbero ricorrere a “gesti estremi” e provocare un altro “crimine contro l’umanità”.

Solo due giorni fa, martedì 25 ottobre, il tenente generale russo Igor Kirillov aveva affermato che il rilascio di sostanze radioattive sulla centrale di Zaporizhzhia colpirebbe quasi tutta l’Europa.

