Nella notte i russi hanno preso di mira le due regioni. Al momento non ci sono vittime

Le regioni di Kiev e Zaporizhzhia assediate dagli attacchi russi nella notte. Lo riportano le autorità local citate dal Kyiv Independent.

Nuovo invio di armi Usa

Con il protrarsi del conflitto in Ucraina, gli Stati Uniti accelerano i piani per la messa in campo di bombe nucleari più aggiornate nelle basi Nato in Europa. Lo rivela Politico citando un cablogramma diplomatico statunitense e alcune fonti informate. L’arrivo della bomba a gravità B61-12 originariamente prevista per la prossima primavera ora è prevista per questo dicembre, viene spiegato. Una decisione che sarebbe stata presa durante una riunione a porte chiuse in ambito Nato a Bruxelles questo mese.

Zelensky: “Limitare consumo energia”

Nel corso di un suo discorso su telegram il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky ha invitato i cittadini ancora una volta a limitare il loro consumo di elettricità. Lo riporta Unian. “In molte città e regioni dell’Ucraina ci sono interruzioni di corrente di emergenza, dobbiamo limitare il consumo di energia. Ma dobbiamo tutti ricordare una cosa: abbiamo bisogno della vittoria sulla Russia anche nel settore energetico”, ha affermato.

