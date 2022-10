Centrale di Zaporizhzhia

Lo sostiene il tenente Kirillov: "Il rilascio di sostanze radioattive riguarderebbe la quasi totalità d'Europa"

Il rilascio di sostanze radioattive a seguito dei bombardamenti da parte ucraina della centrale nucleare di Zaporozhzhia, in Ucraina, interesserà quasi tutta l’Europa. Lo ha affermato il responsabile delle truppe per la protezione dalle radiazioni, chimica e biologica delle forze armate russe, il tenente generale Igor Kirillov, come riporta Tass. “Una previsione fatta dagli specialisti del ministero della Difesa russo, confermata dalle pertinenti organizzazioni scientifiche europee, ha mostrato che il rilascio di sostanze radioattive riguarderebbe la quasi totalità d’Europa”, ha spiegato Kirillov.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata