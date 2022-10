Foto dall'archivio, guerra in Ucraina

Il presidente ucraino Zelensky: "La ritorsione sarà giusta e inevitabile"

C’è anche una donna incinta fra le vittime dell’attacco russo sulla città ucraina di Dnipro dove un missile ha colpito una stazione di servizio. Lo ha reso noto su telegram il presidente ucraino Volodymr Zelensky. “Non perdoneremo mai. La ritorsione sarà giusta e inevitabile”, ha scritto. In totale le vittime sono state due mentre tre persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale.

Zelensky ha parlato con i rappresentanti delle comunità ebraiche del mondo sull’importanza di proteggere i valori universali, garantire sicurezza e pace e preservare la memoria storica. A renderlo noto lo stesso leader di Kiev su telegram. “Grazie per la vostra costante attenzione all’Ucraina – ha detto – la vostra voce è di grande importanza per l’opinione pubblica. Pertanto, per favore, continuate a diffondere la verità sul terrore che la Russia ha portato e sull’aiuto di cui abbiamo bisogno”.

La ‘bomba sporca’

Se la Russia una ‘bomba sporca’ o qualsiasi altro tipo di arma nucleare in Ucraina “ci saranno conseguenze”. Lo ha detto il protavoce del Pentagono, il Gen. Pat Ryder, nel corso di un briefing con la stampa. Queste conseguenze, ha precisato, sono state comunicate alla Russia “a vari livelli”.

Duma: “Kiev è colonia Usa”

“L’Ucraina ha perso la capacità di esistere come Stato ed è diventata una colonia degli Stati Uniti”. Lo ha affermato il presidente della Duma di Stato, la Camera bassa del parlamento russo, Vyacheslav Volodin, su Telegram, come riporta Tass. “L’Ucraina ha perso la capacità di esistere come Stato. L’Ucraina è occupata dalla Nato. Il paese è diventato una colonia degli Stati Uniti. Gli ordini vengono dati a Kiev da Washington. Le forze armate dell’Ucraina sono controllate dal Pentagono”, ha affermato Volodin, aggiungendo che Kiev non può adempiere autonomamente agli obblighi sociali nei confronti dei suoi cittadini, come pagare stipendi e pensioni. “Il sistema finanziario del Paese è stato distrutto. Devono essere rimborsati più di 100 miliardi di dollari di debiti. Gli interessi sui prestiti aumentano ogni giorno”, ha concluso Volodin.

