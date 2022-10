L'esercizio simula la risposta a un attacco da parte del nemico

Le forze di deterrenza strategica dell’esercito di Mosca hanno tenuto un’esercitazione di risposta a un attacco nucleare nemico, alla quale ha assistito il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha affermato il ministro della difesa russo Sergei Shoigu. L’ultima volta che la Russia aveva tenuto un esercizio di questo tipo era stata a febbraio, poco prima di invadere l’Ucraina.

“Il potenziale rischio di un conflitto mondiale resta molto alto“, ha detto ancora Vladimir Putin, come riporta Ria Novosti. “Oggi il vostro lavoro congiunto è particolarmente significativo. Il potenziale di un conflitto nel mondo nel suo insieme, così come a livello regionale, rimane molto alto”, ha affermato Putin parlando ai capi delegazione in una riunione del Consiglio dei capi delle Agenzie di Sicurezza e Intelligence dei paesi della Csi.

La Russia protesta con forza per il ritiro da parte dell’Italia del precedente invito alla riunione su questioni operative del gruppo di esperti dell’Iniziativa anti-proliferazione che si apre oggi a Roma. Lo afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. “Siamo indignati dal fatto che l’Italia abbia ritirato l’invito precedentemente inviato alla Russia alla riunione del Gruppo di esperti operativi (GEOV) dell’Iniziativa anti-proliferazione (Psi) che si apre il 26 ottobre a Roma. Protestiamo con forza”, sottolinea Zakharova, rimarcando che Mosca considera ostile la mossa di Roma. “Questo è un altro attacco provocatorio contro la Russia. Rimuovendo i nostri esperti dalla partecipazione all’evento, l’Italia ha gravemente violato i suoi poteri, minato completamente la sua credibilità, ha segnato la sua riluttanza a svolgere funzioni di presidenza in modo coscienzioso e imparziale e a organizzare eventi multilaterali”, afferma Zakharova. Tali azioni, che sembrano essere un tentativo di “isolare” la Russia, sono inaccettabili e distruttive.

Putin is observing a Russian nuclear exercise. They hold these every year, and Russia warned the US about them in advance. But the last time Russia held one was in February – just a few days before invading Ukraine. pic.twitter.com/Ki8hr86n3E — max seddon (@maxseddon) October 26, 2022

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha riferito a Putin che l’esercitazione aveva lo scopo di simulare un “massiccio attacco nucleare” da parte della Russia come rappresaglia per un attacco nucleare alla Russia. Le manovre hanno seguito l’avvertimento di Putin sulla sua disponibilità a usare “tutti i mezzi disponibili” per respingere gli attacchi al territorio russo, con un chiaro riferimento agli arsenali nucleari del Paese. Le esercitazioni hanno riguardato il lancio di prova di un missile balistico intercontinentale terrestre Yars dal sito di lancio settentrionale di Plesetsk e il lancio di un missile balistico intercontinentale Sineva da parte di un sottomarino nucleare russo nel Mare di Barents. I bombardieri strategici Tu-95 hanno anche lanciato missili da crociera come esercitazione. Il Cremlino ha affermato in una dichiarazione che tutti gli obiettivi previsti per l’esercitazione sono stati raggiunti e tutti i missili lanciati hanno raggiunto i target designati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata