Lo ha detto John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca

Le parole del presidente americano, Joe Biden, riferite a un possibile ‘Armageddon‘ erano riferite al fatto che “la posta in gioco è molto alto” ma “non erano basate su informazioni fresche o nuove indicazioni che Putin abbia preso la decisione di usare armi nucleari e, francamente, non abbiamo alcuna indicazione in questo senso“. Lo ha detto John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, in un’intervista alla Abc.

Pompeo: “Frasi Biden su armi nucleari sconsiderate”

Le parole di Joe Biden in merito al possibile uso di armi nucleari da parte del presidente Vladimir Putin e della Russia sono state “sconsiderate” e “un terribile rischio per il popolo americano“. Lo ha detto a Fox News l’ex segretario di Stato Usa Mike Pompeo.

