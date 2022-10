L'assalto nella città portuale di Kismayo rivendicato dal gruppo estremista islamico al-Shabab

Almeno otto persone sono rimaste uccise dopo che alcuni uomini armati hanno preso d’assalto un hotel nella città portuale somala di Kismayo, nello stato somalo meridionale di Jubaland, a 500 chilometri dalla capitale Mogadiscio. Il gruppo estremista islamico al-Shabab ha rivendicato l’attacco, affermando che sono stati suoi combattenti a fare irruzione al Tawakal Hotel. Un agente di polizia ha riferito che l’attacco è iniziato quando un’auto ha speronato il cancello d’ingresso dell’hotel ed è poi esplosa. Alcuni funzionari del governo e anziani tradizionali stavano pranzando in hotel in quel momento. In seguito, altri attentatori sono entrati nell’edificio e effettuato uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza dell’hotel. I media statali riferiscono che le forze di sicurezza hanno successivamente posto fine all’assedio, uccidendo gli uomini armati.

