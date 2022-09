Una delle zone più colpite è anche controllata da un gruppo affiliato ad al-Qaeda

(LaPresse) A settembre la Somalia è stata devastata dalla siccità più allarmante degli ultimi cinquant’anni. Associated Press ha incontrato alcune delle centinaia di persone arrivate nella città di confine di Dollow negli ultimi giorni, parte di una migrazione indesiderata che ha visto fuggire più di un milione di somali. Le persone fuggite dalla zona hanno raccontato che era controllata da un gruppo affiliato ad al-Qaeda chiamato al-Shabab: il gruppo tassava pesantemente i residenti chiedendo fino alla metà del raccolto, anche se la gente iniziava a morire di fame. Secondo l’agenzia delle Nazioni Unite per la desertificazione, l’Africa orientale è la regione più colpita dalla siccità nel mondo. Le previsioni indicano che anche la quinta stagione delle piogge ora in corso potrebbe fallire, e persino la sesta, prevista per l’inizio del prossimo anno. Il reportage è stato prodotto in collaborazione con il Pulitzer Center on Crisis Reporting e fa parte di una serie che esplora le vite delle persone in tutto il mondo che sono state costrette a spostarsi a causa dell’innalzamento dei mari, della siccità, delle temperature roventi e di altri fattori causati dal cambiamento climatico.

