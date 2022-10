Sono 21 le persone decedute in una settimana. Le autorità hanno ispezionato il mercato locale alla ricerca dell'alcolico velenoso

(LaPresse) Almeno 21 persone sono state trovate morte nelle strade di Huanuco, in Perù, in una settimana, dopo aver presumibilmente ingerito un tipo di alcol tossico venduto come liquore. Le autorità hanno ispezionato il mercato locale, alla ricerca della fonte dell’avvelenamento, prelevando campioni di più liquori venduti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata