(LaPresse) In Perù centinaia di manifestanti hanno protestato per chiedere al Congresso di cacciare il presidente Pedro Castillo. Tensioni tra polizia in antisommossa e manifestanti, quando il corteo ha cercato di raggiunggere il palazzo presidenziale. La Procura federale ha presentato una denuncia costituzionale contro Castillo, accusandolo di essere il capo di una banda criminale.

