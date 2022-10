Nuovo pacchetto di assistenza macrofinanziari da parte dell'Unione europea

Ursula von der Leyen ha annunciato l’erogazione di un pacchetto di assistenza macrofinanziaria all’Ucraina da 2 miliardi di euro nella giornata di oggi (18 ottobre). “Altri aiuti seguiranno entro la fine dell’anno. Rimarremo a fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario. Discuteremo come garantire un supporto continuo con i partner globali alla conferenza sulla ricostruzione del Paese”, ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea.

Today we are disbursing €2 billion in macro-financial assistance to Ukraine.

More will follow by the end of the year.

We’ll stand by 🇺🇦 for as long as it takes.

We will discuss how to ensure continued support with global partners at the #RebuildUkraine conference. pic.twitter.com/NoOkIFhIO5

