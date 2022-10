Così la presidente della Commissione europea su Twitter

“I principi della Carta delle Nazioni Unite sono saldi mentre la Russia è più isolata che mai. 143 paesi all’Onu hanno condannato i falsi referendum della Russia e il sequestro illegale di terra ucraina. Noi rimaniamo a fianco dell’Ucraina“. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su Twitter.

The principles of the #UNCharter stand strong while Russia is more isolated than ever.

143 countries at the @UN have condemned Russia’s sham referenda and the illegal seizure of Ukrainian land.

We #StandWithUkraine pic.twitter.com/zacXzvsqO0

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2022