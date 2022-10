Carenze di benzina in quasi un terzo delle stazioni di servizio

La carenza di carburante in Francia continua a mettere a dura prova milioni di francesi che usano l’auto. Più di un quarto delle stazioni di servizio a livello nazionale sono ancora senza un tipo o più di carburante, come affermato dal ministro dell’Energia di Parigi. Gli automobilisti sono costretti a fare ore di fila per fare rifornimento, in molte occasioni senza riuscirci.

