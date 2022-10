Situazione precipitata dopo il mancato accordo tra il sindacato Cgt e la Total sull'aumento salariale proposto dall'azienda ai lavoratori

(LaPresse) – Continuano in Francia le difficoltà per autombilisti e motociclisti per la scarsità di carburante. Code di vetture si registrano in tutto il paese e alcune stazioni di servizio chiudono temporaneamente per la mancanza di rifornimenti di benzina e diesel. Una situazione provocata dagli scioperi a catena delle raffinerie del Paese e precipitata dopo il mancato accordo tra il sindacato Cgt e la Total sull’aumento salariale proposto dall’azienda ai lavoratori.

