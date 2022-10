Foto dal carcere di Evin, AP

Si tratterebbe di detenuti per furto nel carcere di Evian

Sale ad almeno otto vittime il bilancio dell’incendio scoppiato nel carcere di Teheran, in Iran, il carcere di Evin. L’agenzia Mizan ha dato il nuovo bilancio: secondo quanto riportato, i morti erano detenuti per furto. Il fumo e le fiamme dal carcere erano visibili anche a parecchia distanza sabato sera, mentre nel Paese continuano le proteste anti-governative dopo la morte di Mahsa Amini, 22enne arrestata perché “portava il velo in modo non confome”, secondo le autorità.

Nel carcere si trova anche l’italiana Alessia Piperno, che però sta bene.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata