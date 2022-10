Le vittime erano stavano scontando delle condanne per rapina. Altri 61 detenuti sono rimasti feriti

Nell’incendio scoppiato nel carcere di Evin a Teheran sono morti quattro detenuti. Lo rende noto la magistratura iraniana. L’incendio è stato spento dopo diverse ore e nessun detenuto è fuggito.

I media statali avevano inizialmente riferito che nove persone erano rimaste ferite, ma domenica il sito web della magistratura Mizan.news ha dichiarato che quattro detenuti sono morti per inalazione di fumo e altri 61 sono rimasti feriti. Tutti e quattro i morti erano in carcere con condanne per rapina. Dieci detenuti sono stati ricoverati in ospedale, e quattro di loro sono in gravi condizioni, ha riferito Mizan. Ha detto che alcuni prigionieri hanno tentato di fuggire ma non ci sono riusciti. Domenica la TV di Stato ha trasmesso un video delle conseguenze dell’incendio, mostrando pareti e soffitti bruciati in una stanza che, secondo la TV, era il piano superiore di un laboratorio di cucito della prigione. “L’incendio è stato causato da una lite tra alcuni prigionieri in un laboratorio di cucito”, ha dichiarato il governatore di Teheran Mohsen Mansouri. “Il laboratorio era stato creato per creare posti di lavoro per i detenuti”, ha dichiarato.

