La Corea del Nord ha detto che i recenti lanci di missili sono stati test delle sue armi nucleari tattiche per “colpire e spazzare via” potenziali obiettivi sudcoreani e statunitensi, hanno riferito lunedì i media statali. Il leader Kim Jong Un ha affermato che saranno condotti nuovi test nelle prossime settimane.

La dichiarazione del Nord, rilasciata in occasione del 77esimo compleanno del Partito dei Lavoratori al governo, è vista come un tentativo di rafforzare un’unità pubblica dietro Kim, mentre il Paese affronta difficoltà economiche legate alla pandemia, una minaccia alla sicurezza rappresentata dalla rafforzata alleanza militare tra Stati Uniti e Corea del Sud e altre difficoltà. “Attraverso sette lanci delle unità operative nucleari tattiche, abbiamo testato le effettive capacità di guerra delle forze di combattimento nucleari, che sono pronte a colpire e spazzare via gli oggetti piazzati in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento”, ha affermato l’agenzia di stampa ufficiale di Pyongyang, Kcna.

Kcna ha affermato che i test missilistici erano in risposta alle recenti esercitazioni navali tra le forze statunitensi e sudcoreane, che hanno coinvolto la portaerei a propulsione nucleare USS Ronald Reagan. Considerando le esercitazioni come una minaccia militare, la Corea del Nord ha deciso di mettere in scena “la simulazione di una guerra reale” per controllare e migliorare la sua deterrenza bellica e inviare un avvertimento ai suoi nemici, ha affermato la Kcna.

La Corea del Nord considera le esercitazioni militari degli Stati Uniti e della Corea del Sud come una prova di invasione, sebbene gli alleati abbiano affermato che sono di natura difensiva. Dall’inaugurazione a maggio di un governo conservatore a Seoul, le forze armate statunitensi e sudcoreane hanno ampliato le loro esercitazioni, che in precedenza erano state ridimensionate a causa della pandemia e dell’ormai dormiente diplomazia nucleare tra Pyongyang e Washington. I lanci – tutti supervisionati da Kim – hanno incluso un missile balistico con capacità nucleare, un altro missile balistico che simula anche il caricamento di testate nucleari tattiche progettate per colpire l’aeroporto sudcoreano; e un missile balistico terra-terra di nuovo tipo che ha sorvolato il Giappone. Kim ha affermato che i lanci sono stati “un ovvio avvertimento” per la Corea del Sud e gli Stati Uniti. Il leader ha anche chiarito ancora una volta che non ha intenzione di riprendere ora la diplomazia del disarmo con gli Stati Uniti e che preferisce concentrarsi sull’espansione del suo arsenale.

