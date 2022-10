Foto dall'archivio

Lo ha comunicato il governo nipponico, citato dalla stampa locale

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico in direzione dell’isola principale più settentrionale del Giappone, Hokkaido, e della sua prefettura nordorientale di Aomori. Lo ha comunicato il governo nipponico, citato dalla stampa locale. Tokyo ha diramato un allarme aereo, esortando i residenti di Hokkaido e Aomori a rimanere all’interno degli edifici. Secondo il governo, il missile “avrebbe sorvolato” il Giappone. Il lancio arriva pochi giorni dopo quello, sempre da parte della Corea del Nord, di missili balistici in direzione del Mar del Giappone. Il ministero della Difesa ha affermato che il missile “sembra essere già caduto” in mare.

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha condannato il lancio del missile e la “messa a repentaglio della sicurezza” del Giappone.

