L'azienda russa è riuscita a trovare una soluzione sul formato di interazione nel contesto delle modifiche normative avvenute in Austria a fine settembre

“Riprende il trasporto di gas russo attraverso il territorio austriaco. Gazprom, insieme ai buyer italiani, è riuscita a trovare una soluzione sul formato di interazione nel contesto delle modifiche normative avvenute in Austria a fine settembre“.

Lo comunica Gazprom in una nota dopo l’interruzione delle forniture all’Italia della scorsa settimana. “L’operatore austriaco ha annunciato la sua disponibilità a confermare le nomine di trasporto di OOO Gazprom Export, il che consente di riprendere le forniture di gas russo attraverso l’Austria”, precisa la nota.

La conferma di Eni

Eni informa che oggi sono ripresi i flussi di gas approvvigionati da Gazprom. Lo riporta una nota precisando che la ripresa delle forniture è stata resa possibile dalla risoluzione da parte di Eni e delle parti coinvolte dei vincoli che derivano dalla nuova normativa introdotta dalle autorità di regolamentazione austriache.

von der Leyen: “Stress test su infrastrutture”

“Dobbiamo sottoporre a stress test la nostra infrastruttura. Dobbiamo identificare i suoi punti deboli e preparare la nostra reazione a interruzioni improvvise. Lavoreremo con gli Stati membri per garantire prove di stress efficaci nel settore energetico. Questo dovrebbe quindi essere seguito da altri settori ad alto rischio, come le infrastrutture digitali ed elettriche offshore”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo nel dibattito sull’Ucraina. “Aumenteremo la nostra capacità di risposta attraverso il nostro meccanismo di protezione civile dell’Unione già in atto. In questo modo, possiamo supportare gli Stati membri nell’affrontare l’interruzione delle infrastrutture critiche, ad esempio con carburante, generatori o capacità di riparo. In quarto luogo, faremo il miglior uso della nostra capacità di sorveglianza satellitare per rilevare potenziali minacce”.

