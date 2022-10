Così Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, a Mezzora in più su RaiTre

“In questo momento, in Italia, sul tema gas abbiamo una situazione positiva grazie alla diversificazione, stiamo anche esportando“. Così Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, a Mezzora in più su RaiTre, che sul tetto al prezzo del gas aggiunge: “Abbiamo parlato di price cap e di disaccoppiamento un anno fa. Il disaccoppiamento è stato approvato. Sul gas andiamo avanti. Che ci voglia un anno non mi meraviglia, è un lunghissimo percorso”.

Per gli stoccaggi di gas “abbiamo preso un impegno europeo di arrivare a fine ottobre al 90%; ci siamo arrivati a fine settembre. Ora vorremmo aumentarli”, ha aggiunto il ministro, secondo cui per questo inverno siamo ‘coperti’, al netto di “eventi catastrofici” tipo “un clima molto rigido” e che ci sia continuità dei flussi di gas.

I rapporti tra Cingolani e Meloni

“Ho informato, d’accordo con il presidente Draghi, di questi sviluppi internazionali di cui mi sto occupando, ho un’interlocuzione molto serrata e collaborativa, io ho il dovere di concordare con il presidente Draghi e avvisare chi arriverà che stiamo andando in questa direzione che è sostanzialmente obbligata. C’è poca ideologia su questo, tutto qua“. In qualunque democrazia civile avanzata ci sono delle cose nazionali su cui si può avere una dialettica molto accesa, poi però ci sono posizioni internazionali su questioni di sicurezza e rilevanza strategica dove bisogna avere un volto unico”, ha aggiunto Cingolani.

