Il presidente del Consiglio europeo: "Un'aggressione ingiustificata e una palese violazione del diritto internazionale"

“Condanno fermamente il tentativo deliberato della Corea del Nord di mettere a repentaglio la sicurezza nella regione lanciando un missile balistico sul Giappone. Un’aggressione ingiustificata e una palese violazione del diritto internazionale. L’Ue è solidale con Giappone e Corea del Sud”. Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, su Twitter.

Strongly condemn North Korea’s deliberate attempt to jeopardize security in the region by firing a ballistic missile over Japan.

An unjustified aggression and blatant violation of international law.

EU stands in solidarity with Japan & South Korea @kishida230 @TheBlueHouseENG

— Charles Michel (@CharlesMichel) October 4, 2022